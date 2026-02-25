il cuore per il piccolo domenico era in un frigo per alimenti personale non formato per usare i box tecnologici

Un contenitore blu con fascia bianca e manico arancione, dello stesso tipo di quelli portati in spiaggia d’estate. È questo il box isotermico, un modello degli anni Ottanta, privo di qualsiasi sistema elettronico di controllo della temperatura, che il 23 dicembre scorso è stato usato per trasportare il cuore destinato al piccolo Domenico, il bambino morto a Napoli dopo un trapianto finito in tragedia. L’equipe dell’ospedale Monaldi di Napoli aveva a disposizione, già da mesi, contenitori tecnologici di nuova generazione dotati di termostato. Eppure nessun membro del personale aveva seguito il corso di formazione necessario per utilizzarli. Così, per il trasporto dall’ospedale San Maurizio di Bolzano fino al capoluogo campano, si è ricorso al vecchio frigo da campo, con una scritta a pennarello nero sul fianco: “S. 🔗 Leggi su Cultweb.it

