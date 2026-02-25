il cuore per domenico trasportato in un box simile a quello per refrigerare gli alimenti in dotazione al monaldi dagli anni ottanta

Per trasportare il cuore per il trapianto al piccolo Domenico, l'equipe dell'ospedale Monaldi ha utilizzato un box isotermico di vecchia generazione che somiglia molto ad un modello da spiaggia. Blu, con fascia bianca e manico arancione, era in dotazione a partire dagli anni '80. Il 23 dicembre scorso, il personale del Monaldi ha preferito recarsi all'ospedale San Maurizio di Bolzano con quel contenitore, nonostante siano in dotazione da mesi quelli tecnologici dotati di termostato poiché nessuno avrebbe effettuato il corso di formazione per utilizzarli. Al momento del sequestro, dopo la morte del bambino e con l'inchiesta entrata nella fase cruciale, i carabinieri del Nas di Napoli hanno riscontrato anche la scritta a mano con le pennarello nero "S. Op. C. Ch. Ped.", a significare "sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica". Il fascicolo fotografico e il verbale del sequestro fanno parte degli atti trasmessi dal pm Giuseppe Tittaferrante al gip del tribunale di Napoli con la richiesta di incidente probatorio per l'autopsia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

