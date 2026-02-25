Il contraccettivo maschile spegnerà un interruttore e toglierà il carburante allo spermatozoo

Si parla spesso del “pillolo”, ovvero dell’ipotesi di un contraccettivo maschile sicuro e non ormonale. Ma gli studi, nonostante i progressi scientifici, non hanno ancora portato ad una conclusione positiva tale da poter offrire alle coppie l’opportunità di una contraccezione per lui. Tra le ipotesi più recenti della ricerca spunta ora un’opportunità curiosa e allo stesso tempo affascinante: alcuni studiosi hanno infatti individuato l’energia enzimatica che in qualche modo spinge gli spermatozoi a risalire verso l’ovulo. La speranza è che, agendo sull’interruttore che regola il propellente che spinge lo spermatozoo, si possa inibirne il movimento. E quindi realizzare un possibile contraccettivo per lui oltre a trovare nuove possibili vie per affrontare la sterilità di coppia. Una riprogrammazione metabolica. In estrema sintesi, gli scienziati hanno ora scoperto come gli spermatozoi attingono al glucosio presente nell’ambiente circostante per alimentare questa ondata, svelando la fonte di energia alla base della loro rapida trasformazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

