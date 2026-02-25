Il consiglio comunale di Ortona approva il bilancio di previsione confermate aliquote Irpef e Imu

Per l’esercizio 2026, le entrate correnti ammontano complessivamente a 26.151.071 euro, mentre la spesa corrente è pari a 24.804.453 euro Il consiglio comunale di Ortona ha approvato a maggioranza, nella seduta di martedì 24 febbraio, il bilancio di previsione, documento fondamentale di programmazione finanziaria dell’ente. Il contesto macroeconomico, anche quest’anno, è complesso ed è caratterizzato da incertezze e rallentamenti del ciclo economico internazionale, elementi che inevitabilmente incidono sulla programmazione finanziaria. A questo scenario generale si aggiungono ulteriori criticità legate alla gestione finanziaria comunale. Nel corso del 2025, sono infatti giunti a scadenza importanti affidamenti relativi ai servizi sociali erogati tramite l’Ente d’Ambito: i nuovi affidamenti, assegnati mediante gara, hanno comportato un significativo incremento dei costi, non compensato da maggiori entrate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

