Il concorso nazionale di medicazione Premiata l’infermiera del San Gerardo

Ilaria Taini, infermiera del San Gerardo, ha ottenuto il secondo posto al concorso nazionale “Sirtex Wound Games” a causa della sua abilità nel trattamento delle ferite complesse. La competizione si è svolta al Teatro Nuovo di Pisa, dove ha dimostrato grande competenza e precisione. La sua vittoria evidenzia la qualità delle cure offerte dal reparto di Medicina e Malattie Rare. La premiazione ha attirato l’attenzione di molti professionisti del settore.

© Ilgiorno.it - Il concorso nazionale di medicazione. Premiata l’infermiera del San Gerardo

Importante riconoscimento per Ilaria Taini (foto), infermiera del Day Hospital Medicina e Malattie Rare del San Gerardo, che al Teatro Nuovo di Pisa ha conquistato il secondo posto alla competizione nazionale " Sirtex Wound Games ". Fondata nel 2000 a Pisa, Sirtes è un'associazione culturale a carattere scientifico, impegnata nella diffusione e nell'arricchimento delle conoscenze nell'ambito della " Cura delle ferite ". Dal 2023 la scuola organizza i Sirtex Wound Games, una competizione che mette alla prova gli specialisti attraverso cinque sfide: presentazione di un caso clinico, prova artistica a tema wound care, test teorico, relazione su argomento assegnato dalla giuria e prova pratica finale, con gestione completa di un caso clinico e relativo trattamento.