Il commercio mondiale corre nonostante i dazi spinto dalla AI Ma sullo sfondo c’è l’incognita Taiwan

Nonostante la guerra commerciale scatenata da Donald Trump con l’introduzione dei dazi reciproci, nel 2025 il commercio internazionale è cresciuto del 4%, più del Pil mondiale che nel frattempo comunque è aumentato del 3,3%, mezzo punto oltre le previsioni, e con una velocità doppia rispetto alle attese. A spingere l’acceleratore degli scambi mondiali, oltre al fatto che i dazi sono stati in realtà inferiori a quelli inizialmente annunciati e non hanno scatenato ritorsioni generalizzate, sono stati soprattutto i beni legati all’intelligenza artificiale, ai quali è dovuta oltre la metà dell’espansione del commercio mondiale. Lo ha spiegato sabato scorso il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta al 32° Congresso Assiom Forex di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

