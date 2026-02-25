Il cibo non è una merce | Agricoltori Avellinesi in protesta a Roma

Tempo di lettura: 2 minuti Uniagri e il Comitato Agricoltori Avellinesi annunciano l’organizzazione di un pullman per partecipare alla Mobilitazione Nazionale promossa dal COAPI (Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani), in programma a Roma venerdì 7 marzo 2026. Sotto lo slogan “Il cibo non è una merce”, agricoltori, pescatori e cittadini si ritroveranno nella Capitale per un corteo e un presidio che vedrà trattori, barche e cittadini schierati nel cuore della città. Per agevolare la partecipazione dalla provincia di Avellino e dalle aree limitrofe lungo il percorso, è stato predisposto un servizio pullman con le seguenti tappe e orari: Flumeri: ore 06:00 (nei pressi della Pasticceria Delizia);. Avellino Ovest: ore 06:45;. Capua (casello): ore 07:30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

