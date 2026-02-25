il cesena ricompatta i ranghi confronto dirigenza e staff tecnico

Il confronto tra la dirigenza, guidata dai dirigenti Corrado Di Taranto, Filippo Fusco e Massimo Agostini, e lo staff tecnico di Michele Mignani è nato dalla recente serie di risultati deludenti della squadra. I dirigenti hanno incontrato lo staff per analizzare le strategie future e affrontare le criticità emerse in campo. Durante l’incontro si sono discusse le prossime mosse e le modifiche necessarie per rafforzare il gruppo. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto e deciso.

Confronto tra la dirigenza, con i dg Corrado Di Taranto, il ds Filippo Fusco e il consigliere Massimo Agostini e il tecnico Michele Mignani con tutto lo staff tecnico. Un faccia a faccia che è stato definito franco e sereno e che aveva come scopo quello di ricompattare i ranghi per cercare di uscire insieme dal momento di crisi. Il Cesena terzo nella classifica della cadetteria dell'anno solare 2025 (59 i punti realizzati dai bianconeri nell'arco dei 12 mesi passati, meglio hanno fatto solo Palermo e Frosinone con 61), nei primi due mesi del 2026, con i suoi 6 punti messi insieme in otto gare, è precipitato al terzultimo posto davanti a Bari e Pescara (5).

Staff tecnico completo del Tottenham, incluso John HeitingaIl Tottenham ha annunciato l'integrazione del suo staff tecnico con l’ingresso di John Heitinga come primo assistente allenatore.

Il Messina esonera il tecnico Pippo Romano e il suo staffIl Messina ha ufficialmente comunicato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Pippo Romano e il suo staff.