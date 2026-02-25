Il centro storico si rifà il look Pronto un piano da 730mila euro

Il centro storico si sta rinnovando grazie a un investimento di 730mila euro, deciso dal consiglio comunale. La causa principale è la volontà di migliorare gli spazi pubblici e valorizzare un borgo che ha dato i natali a Poggio Bracciolini. Il progetto prevede interventi su strade, piazze e edifici storici, con l’obiettivo di rendere il quartiere più vivibile e attraente per residenti e visitatori. I lavori inizieranno nelle prossime settimane.

di Maria Rosa Di Termine Consiglio comunale unito a per la rigenerazione urbana del centro storico della città che dette i natali all'umanista Poggio Bracciolini. Il "si" che accomuna maggioranza e opposizione è arrivato nell'ultima seduta del parlamentino e segna il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica ritenuto prioritario per valorizzare il patrimonio architettonico esistente, migliorare i collegamenti pedonali interni al cuore cittadino e riqualificare spazi pubblici e aree di sosta. Una serie di interventi mirati per tutelare il passato di una delle cinque Terre Nuove fondate dalla Repubblica di Firenze tra il 1299 e il 1350 e consegnare alle future generazioni un paese più funzionale.