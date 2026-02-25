Il Catania punta al vecchio logo | C’è l’intenzione di acquisirlo

Durante la presentazione dell’accordo con Aeroitalia, il direttore generale rossazzurro Alessandro Zarbano ha confermato l’interesse del club per riacquisire lo storico logo “È stata già fatta una richiesta, stiamo aspettando ulteriori passaggi”, ha spiegato Zarbano, sottolineando come la società abbia formalmente manifestato la volontà di acquisire il simbolo storico. Un percorso che richiama quanto avvenuto per Torre del Grifo, struttura per la quale il club ha già completato l’iter di acquisizione. Il dirigente ha ribadito l’ottimismo sull’esito della vicenda: non è stata richiesta alcuna cauzione e, in ogni caso, i valori economici sarebbero ben diversi rispetto all’operazione legata al centro sportivo. “L’intenzione c’è, c’è tutto l’interesse a prendere il logo”, ha concluso, lasciando intravedere la volontà di ricucire anche simbolicamente il filo con la storia rossazzurra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche:

Aeroporto di Catania, al via la demolizione del vecchio terminal Morandi

L'appello di Uila Pesca Catania: "No al trasferimento dei pescherecci dal porto vecchio"

Ultras NAPOLI e CATANIA cantano insieme

Temi più discussi: Il Catania è in ansia per Forte e Caturano. Chi rientra in tempo?; Catania punta ancora sui monopattini in sharing: in arrivo mille mezzi e nuove regole più rigide; Serie C, girone C: il Catania vince il recupero e accorcia il distacco dalla cima; Meta Catania, al PalaCatania arriva Genova: sfida testa-coda per difendere il primato.

Serie C. Il Catania al rallentatore Il primo posto è lontano ma nessuno vuole cedereCaturano, bomber della scorsa stagione, è fermo a due reti. Bruzzaniti, talento da 9 gol e 7 assist a Pineto, trova poco spazio. D’Ausilio, uomo assist per eccellenza ad Avellino, non ha ancora la ... goalsicilia.it

Catania – Trapani: luci al Massimino per il derby della veritàCATANIA – Non è mai una partita come le altre, ma quella di stasera alle 20:30 allo stadio Angelo Massimino ha il sapore di un bivio decisivo. Il derby tra Catania e Trapani, recupero della sesta ... catania.liveuniversity.it

Meta Catania punta alla continuità nel match contro il CDM Futsal Genova al PalaCatania Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/02/meta-catania-punta-alla-continuita-nel-match-contro-il-cdm-futsal-genova-al-palacatania.html - facebook.com facebook