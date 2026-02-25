Il Castello di Pomerio venduto per un milione e mezzo alla famiglia Parravicini

La famiglia Parravicini ha acquistato il Castello di Pomerio per un milione e mezzo di euro, a causa di un'asta pubblica che ha attirato diverse offerte. Il castello, che si trova nelle campagne di Erba, passa così di mano dopo mesi di trattative e valutazioni. I nuovi proprietari intendono avviare lavori di restauro e valorizzare il patrimonio storico. La vendita rappresenta un passaggio importante per la zona e per il futuro del castello.

© Ilgiorno.it - Il Castello di Pomerio venduto per un milione e mezzo alla famiglia Parravicini

Erba, 25 febbraio 2026 – Il Castello di Pomerio è tornato a far parte delle proprietà della famiglia Parravicini. Un’offerta di un milione e 586mila 616 euro, l’unica presentata alla quarta e ultima asta indetta dal Comune di Erba: l’apertura della busta è avvenuta ieri mattina in municipio, con la conseguente assegnazione dell’antico immobile di via Como, eretto nel 1300 da Beltramino Parravicini. La famiglia Sossnovsky Parravicini, già proprietaria di una villa cinquecentesca in via Cantù, luogo del cuore del Fai, e del Buco del Piombo, ha così riportato tra i propri beni il Castello di Pomerio, e un pezzo importante della sua storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Viareggio: pensionato morì dopo 7 mesi di coma, Asl condannata a risarcire 1 milione e mezzo alla famigliaIl tribunale di Pisa ha deciso: l’Asl deve pagare 1,5 milioni di euro alla famiglia di un pensionato di Torre del Lago, morto dopo sette mesi di coma. Erba, ecco chi ha comprato il Castello di Pomerio: offerta da 1.586.616 euroLa famiglia Sossnovsky Parravicini ha acquistato il Castello di Pomerio con un’offerta di 1. Temi più discussi: Erba, ecco chi ha comprato il Castello di Pomerio: offerta da 1.586.616 euro; Erba, venduto il castello di Pomerio. Acquistato dalla famiglia Sossnovsky Parravicini per 1,5 milioni; La famiglia Sossnovsky Parravicini acquista il castello di Pomerio; Castello di Pomerio, la dimora del padre di Carlo Magno ai Sossnovsky Parravicini per 1,58 milioni. La famiglia Sossnovsky Parravicini acquista il castello di PomerioGli acquirenti, presenti nella sala consiliare per l’apertura delle buste questa mattina, hanno offerto 1.586.616 euro per rilevare l’immobile di via Como, il parco e l’area sporting. La commissione h ... laprovinciadicomo.it Erba, ecco chi ha comprato il Castello di Pomerio: offerta da 1.586.616 euroUn solo offerente per lo storico maniero di via Como: il castello, il parco e l’area sporting aggiudicati per 1.586.616 euro ... quicomo.it Castello di Pomerio, la dimora del padre di Carlo Magno ai Sassnovsky Parravicini per 1,58 milioni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com IL RICORDO DI BRAIDA E GALLIANI: 40 ANNI DI MITO L'Incontro Magico ARREDO BRAIDA racconta la folgorazione al Castello di Pomerio nell'estate '86: "Dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo". Una promessa mantenuta! I Consigl facebook