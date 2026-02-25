Il caso Le proposte del presidente della società biancorossa La lite tra genitori all’Isolotto Biondi | Ora misure concrete

Il presidente della società biancorossa ha avanzato nuove proposte dopo la lite tra genitori all’Isolotto, avvenuta sabato scorso. La discussione tra i genitori si è scatenata sulle tribune durante la partita tra Isolotto e Casellina, una gara priva di arbitro ufficiale e senza conseguenze in classifica. Biondi chiede ora misure concrete per prevenire episodi simili e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La questione resta al centro del dibattito locale.

La lite tra genitori, di sabato scorso, sulle tribune durante Isolotto-Casellina (gara senza arbitro ufficiale e che non aveva nessuna rilevanza di classifica e che precedeva la ’ Partita Applaudita ’), continua a tenere banco. "Una scena imbarazzante - dice il presidente dell’Isolotto Giovanni Biondi -. Il comportamento maleducato dei genitori sulle tribune che provoca tensione e violenza, come quello avvenuto sabato, non sarà più tollerato. I genitori influenzano negativamente i ragazzi, sembra difficile farlo capire: abbiamo fatto più volte riunioni e ripetuti inviti a tenere un comportamento consono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il capo della Corte di cassazione avvisa: l’autonomia giudiziaria è a rischio se non si tutela con misure concreteAll’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, Pasquale D’Ascola, ha messo in guardia: senza interventi concreti, l’autonomia dei magistrati potrebbe evaporare.

Legnano Basket spegne 60 candeline, serata di festa per la società biancorossaIl Legnano Basket ha festeggiato i suoi 60 anni di attività, perché il club ha iniziato a giocare partite ufficiali nel 1966.

Argomenti discussi: Avviso pubblico per presentare proposte di iniziative in materia di educazione ambientale Scadenza: 3 marzo 2026; Disabilità. Nella PA 178mila posti scoperti. Prioritario superare le disfunzioni e investire sull'inclusione. Le proposte della Fp Cgil; In Missouri il Taylor Swift Act: la proposta di legge contro i deepfake sessualmente espliciti; Proposte divieto di carne equina, il sen. Damiani (FI): Contrari anche autorevoli esperti.

Il piano casa dell’Ue per «la classe media», le proposte: notti limitate per gli affitti brevi, tariffe per studenti, freno ai turistiBRUXELLES - La Commissione europea ha fatto i calcoli: per andare incontro all’emergenza abitativa nell'Ue è necessario aggiungere circa 650 mila alloggi all'anno agli attuali livelli di nuova offerta ... corriere.it

BiblioteCaNova Isolotto insieme a Libera organizza tre incontri dedicati alla legalità, alla difesa ambientale e alla lotta alle mafie Il 21 marzo di ogni anno Libera, cartello di associazioni contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti, celebra la Giornata della m - facebook.com facebook