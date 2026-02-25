Il caso Le proposte del presidente della società biancorossa La lite tra genitori all’Isolotto Biondi | Ora misure concrete

Il presidente della società biancorossa ha avanzato nuove proposte dopo la lite tra genitori all’Isolotto, avvenuta sabato scorso. La discussione tra i genitori si è scatenata sulle tribune durante la partita tra Isolotto e Casellina, una gara priva di arbitro ufficiale e senza conseguenze in classifica. Biondi chiede ora misure concrete per prevenire episodi simili e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La questione resta al centro del dibattito locale.

La lite tra genitori, di sabato scorso, sulle tribune durante Isolotto-Casellina (gara senza arbitro ufficiale e che non aveva nessuna rilevanza di classifica e che precedeva la ’ Partita Applaudita ’), continua a tenere banco. "Una scena imbarazzante - dice il presidente dell’Isolotto Giovanni Biondi -. Il comportamento maleducato dei genitori sulle tribune che provoca tensione e violenza, come quello avvenuto sabato, non sarà più tollerato. I genitori influenzano negativamente i ragazzi, sembra difficile farlo capire: abbiamo fatto più volte riunioni e ripetuti inviti a tenere un comportamento consono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

