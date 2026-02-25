Il capo della polizia su Carmelo Cinturrino | Lo destituiamo subito Ha tradito

Il prefetto Vittorio Pisani parla al Corriere della vicenda di Rogoredo e annuncia accertamenti sull'intero commissariato dell'agente coinvolto. Iter già avviato Niente più divisa per Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia originario di Alì Terme fermato per l'omicidio volontario del 28enne ucciso con un proiettile alla testa nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. L'iter per la sua destituzione è già stato avviato. A dirlo è il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, che in un'intervista di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera spiega: "Subito dopo il fermo disposto dall'autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla polizia di Stato". La decisione è stata presa nonostante il procedimento penale sia all'inizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

