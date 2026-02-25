Il capo della polizia Pisani | Cinturrino sarà destituito subito

Il capo della polizia ha annunciato che il cinturino sarà destituito immediatamente, dichiarando che chi tradisce la missione tradisce il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Ha spiegato che, di solito, si attende il rinvio a giudizio, ma in questo caso la situazione è così chiara e grave da richiedere una destituzione immediata.

"Chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito". Parlando al Corriere della Sera il capo della polizia Vittorio Pisani non usa giri di parole a proposito dell'agente Carmelo Cinturrino che ha confessato di aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo qualche giorno fa e di aver mistificato le circostanze per farle apparire come un atto di legittima difesa. "Subito dopo il fermo disposto dall’autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

