Il boss del West Brom Ramsay è stato licenziato dopo 44 giorni in carica

2026-02-25 02:34:00 Giorni caldissimi in redazione! Il West Brom ha esonerato l’allenatore Eric Ramsay dopo soli 44 giorni in carica, con il club pericolosamente vicino alla zona retrocessione del campionato dopo il pareggio per 1-1 di martedì sera contro il Charlton. Ramsay, 34 anni, non è riuscito a vincere una sola partita di campionato durante il suo breve mandato, raccogliendo solo quattro punti su 24 possibili in otto partite – un ritorno che alla fine ha reso la sua posizione insostenibile. Anche il vice allenatore Dennis Lawrence ha lasciato gli Hawthorns. Il West Bromwich Albion ha separato l’allenatore della prima squadra maschile Eric Ramsay. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

