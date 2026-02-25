il 26 febbraio il pianismo coraggioso di filippo gorini al teatro argentina

Filippo Gorini in concerto al Teatro Argentina per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana giovedì 26 febbraio. Artista in residenza presso l’istituzione romana per il triennio 2025-27, prosegue il progetto sulle ultime Sonate di Beethoven e Schubert, con la novità in prima assoluta della compositrice franco-brasiliana Michelle Agnes Magalhães. Nella sua residenza anche le lezioni concerto in due scuole della capitale, per avvicinare alla musica e dialogare con i più giovani. il concerto si inserisce nella rassegna “La musica da camera dal barocco al contemporaneo” sostenuta dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2026 sullo Spettacolo dal Vivo Artista in residenza presso l’Accademia Filarmonica Romana nel triennio 2025-27, Filippo Gorini torna giovedì 26 febbraio al Teatro Argentina (ore 21) per il secondo recital del suo progetto che vedrà nell’arco di tre stagioni l’esecuzione delle ultime Sonate di Beethoven e Schubert affiancate a nuove, prime esecuzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Filippo Gorini torna ad Ancona: il grande pianista porta al Teatro Sperimentale Beethoven, Schumann e SchubertFilippo Gorini torna ad Ancona dopo aver suonato in varie parti del mondo, portando un concerto con brani di Beethoven, Schumann e Schubert.

Il Trio di Parma in concerto giovedì 12 febbraio al Teatro ArgentinaQuesta sera il Trio di Parma sale sul palco del Teatro Argentina per un concerto che fa parte della stagione dell’Accademia Filarmonica Romana.

A Roma il pianista Filippo Gorini, anche lezioni concerto in due scuole. Il 26 febbraio al Teatro Argentina per la Filarmonica Romana #ANSA x.com

Nuovo appuntamento organizzato da Società Amici della Musica "G. Michelli" Ancona: Filippo Gorini in concerto! Il talentuoso pianista di fama internazionale, Artista in Residenza degli Amici della Musica di Ancona, eseguirà brani di Schumann, Schubert e - facebook.com facebook