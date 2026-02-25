Il 26 e 27 febbraio l’ITET Girolamo Caruso di Alcamo apre le porte a un modello integrato tra scuola ITS università e sistema produttivo

Il 26 e 27 febbraio 2026 l’ITET “Girolamo Caruso” di Alcamo ospiterà “LABORATORI IN FIERA”, un’iniziativa che ambisce a trasformare l’istituzione scolastica in un vero e proprio ecosistema attivo di innovazione, dialogo territoriale e progettazione formativa avanzata. Non si tratta di un evento isolato o di una semplice esposizione di tecnologie, ma di un progetto strutturato che intende ridefinire il ruolo della scuola tecnica all’interno del sistema economico e sociale contemporaneo. L’obiettivo è quello di creare un ambiente dinamico in cui formazione, ricerca e impresa non procedano su binari paralleli, ma si integrino in modo organico, generando un circuito virtuoso di crescita reciproca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

