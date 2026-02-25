Il 23 e 24 marzo a Milano i protagonisti della mobilità a #FORUMAutoMotive

Raf: “Sanremo non è adatto a me. Canto per mia moglie. Le donne sono più belle con le rughe” “Mercato automotive a un punto di svolta, tra sfide, ideologia green e imminenti scadenze: non c’è più tempo! La due giorni di lavori si aprirà il 23 marzo pomeriggio (dalle ore 14.00, solo in diretta streaming), con il talk “Automotive 2026, la svolta è adesso: non c’è più tempo!”. Moderati da Pierluigi Bonora, Promotore di #FORUMAutoMotive, con interventi di Marco Marelli, Responsabile Focus SG e Overmobility Reporting, e Umberto Zapelloni, Responsabile delle pagine Mobilità del quotidiano “Il Foglio”, interverranno Guido Guidesi, membro dell'Alleanza tra le 40 Regioni Europee Automotive e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia; Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato di OMR; Ferdinando Uliano, Segretario Generale Fim-Cisl; Emanuele Cordone, Director della Practice Automotive di AlixPartners. 🔗 Leggi su Today.it

Maturità 2026, studenti con cessazione della frequenza prima del 15 marzo (candidati esterni): domanda entro il 24 marzoGli studenti che interrompono le lezioni tra il 2 febbraio e il 15 marzo 2026 e desiderano sostenere gli esami di maturità come candidati esterni devono presentare la domanda entro il 24 marzo 2026.

Mobilità in Val Bisagno: entro marzo i risultati dello studio del Politecnico di MilanoIl Politecnico di Milano ha condotto uno studio sulla viabilità in Val Bisagno, a causa delle frequenti criticità nel traffico.

Temi più discussi: Micropaleontologia: il 23 e 24 febbraio il workshop Nanno.it; Convocazione Consiglio Comunale del 23 e 24 febbraio 2026; Consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026: Procedura di estrazione scrutatori; Municipalità 7 – Modifica orario Biblioteca Dorso per la realizzazione di BISS.

Salerno, sospensioni idriche programmate il 23 e 24 febbraio per lavori di manutenzioneStampa La Salerno Sistemi ha annunciato due sospensioni dell’erogazione idrica programmate per consentire interventi di manutenzione straordinaria su alcune arterie della città. Il primo intervento è ... salernonotizie.it

Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026. Si amplia ulteriormente il cartellone del festival in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il 23 e 24 luglio. Un grande evento che riporta la ... napolitoday.it

8 Marzo festa delle donne Milano Pranzo spettacolo.. Ingresso anche per gli uomini .Manca pochissimoe per info biglietti, chiamare il numero sulla locandina - facebook.com facebook

Sabato 7 marzo a Milano un nuovo concerto della rassegna “La Lirica in Periferia” giunta alla sua 8a edizione. Ascolteremo arie e duetti d'opera di W. A. Mozart, G. Verdi, G.Rossini, G. Puccini, oltre a brani per violino e pianoforte, romanze famose x.com