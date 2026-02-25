Ikigai il tuo perché | un workshop esperienziale sulla consapevolezza

Domenica 1 marzo, dalle 15 alle 16:30, presso CittAttiva, si terrà il workshop di salute psico-emozionale e movimento somatico dal titolo “Ikigai – Il tuo perché”. Un’esperienza pensata per chi desidera ritrovare chiarezza, direzione e significato nella propria vita. L’iniziativa è organizzata dal Rotaract Club Ravenna, associazione giovanile che fa parte della famiglia Rotary e riunisce giovani tra i 18 e i 35 anni impegnati in progetti di volontariato, crescita e sviluppo del territorio. “Ikigai” è una parola giapponese che significa “ragione di essere”. È un concetto che unisce quattro dimensioni fondamentali della vita: ciò che ami fare, ciò in cui sei bravo, ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui puoi essere valorizzato. L’Ikigai rappresenta il punto di incontro tra queste aree, aiutando la persona a individuare il proprio “perché”, quella motivazione profonda che orienta scelte, energia e progettualità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Oltre la scena: workshop esperienziale di ascolto attraverso corpo, voce e immaginazioneOltre la scena è un workshop esperienziale dedicato all’ascolto di sé attraverso corpo, voce e immaginazione.

Workshop macramè – Crea il tuo portavasoIl workshop di macramè ha attirato molti appassionati, grazie alla richiesta di decorazioni fai-da-te per la casa.