Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Non si ferma la corsa al rialzo del debito globale che nel 2025 ha subito una brusca accelerazione con l'aumento più forte dai tempi della pandemia, crescendo di quasi 29.000 miliardi di dollari e raggiungendo un nuovo massimo storico di 348.000 miliardi di dollari, ovvero tre volte il pil mondiale. E' la preoccupante indicazione che arriva dal rapporto annnuale dell'Institute of International Finance, che segnala come circa due terzi dell'aumento arriva dalle economie 'mature' anche per via del boom dei disavanzi pubblici. Gli stock di debito hanno comunque raggiunto nuovi massimi sia nelle economie avanzate che in quelle emergenti, anche se, tuttavia, il rapporto debitoPIL globale è diminuito per il quinto anno consecutivo, trainato principalmente dai mercati maturi, attestandosi a circa il 308% nel 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**IFF: accelera corsa debito globale , in 2025 + 29 mila mld dollari**

