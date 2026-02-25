Icr sospesi i 54 licenziamenti Intesa tra sindacati e proprietà | Un anno di ammortizzatori sociali

La decisione di sospendere i 54 licenziamenti all’Icr deriva da un accordo tra sindacati e proprietà, che prevede un anno di ammortizzatori sociali. Dopo settimane di proteste e scioperi, gli operai ora aspettano con speranza le prossime mosse dell’azienda. La tensione tra lavoratori e gestione si è intensificata negli ultimi giorni, mettendo in evidenza le difficoltà del settore. La situazione rimane in bilico fino a nuove decisioni ufficiali.

© Ilrestodelcarlino.it - Icr, sospesi i 54 licenziamenti. Intesa tra sindacati e proprietà: "Un anno di ammortizzatori sociali"

Dopo oltre 14 giorni di sciopero i 54 operai dell' Industria Chimica Reggiana (Icr) di Reggio tirano un sospiro di sollievo. Nella tarda serata di lunedì, infatti, la proprietà americana – il gruppo Ppg Industries – ha raggiunto un accordo con la Filctem-Cgil per la sospensione della procedura di licenziamento di tutti i lavoratori, annunciata il 6 febbraio, contestualmente all'intenzione di chiudere lo stabilimento emiliano che produce gli stucchi per carrozzeria e i mastici per pietra del marchio "Sprint", commercializzato in tutto il mondo. L'intesa fa seguito all'incontro del 17 febbraio scorso, avvenuto in Regione, che si era concluso con un nulla di fatto.