I voti ai look | Can Yaman stile Er Monnezza voto 5 Arisa effetto candelabro 6,5 I dubbi su Raf neo capellone 5

Can Yaman ha scelto un look che ricorda Er Monnezza, attirando molte critiche e ricevendo un voto di 5. La causa deriva dalla sua scelta di abbigliamento troppo appariscente. Arisa, invece, indossa un vestito che ricorda un candelabro, ottenendo un 6,5. Raf, con i capelli lunghi, ha ricevuto un giudizio più severo, con un voto di 5. I voti riflettono le opinioni dei giudici sulla prima serata del Festival.

