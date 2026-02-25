I vantaggi riconosciuti per l' acquisto o l' assegnazione di immobili ristrutturati

L’acquisto di un immobile “chiavi in mano”, già ristrutturato, rappresenta spesso la scelta ideale per chi desidera evitare lo stress della gestione di una ristrutturazione. Ma rinunciare ai lavori in prima persona significa perdere anche la possibilità di usufruire dei bonus fiscali? La risposta è no. Chi acquista (o riceve in assegnazione) unità abitative in edifici interamente ristrutturati da imprese o cooperative, può infatti detrarre una quota del prezzo (25%), nel rispetto di termini e condizioni (venditaassegnazione entro 18 mesi dalla fine lavori). Per gli acquisti effettuati negli anni 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio 2025 ha rimodulato le aliquote di detrazione, prevedendo benefici più elevati per le spese sostenute per acquistare l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

