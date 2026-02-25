Un fatto grave si è verificato quando, alle 15.29 del 19 febbraio, un giovane è stato colpito e trovato a terra con ferite evidenti. La causa scatenante sono stati tre messaggi di testo inviati poco prima, con l’invito a raggiungere un luogo dove Zack si trovava. La vittima aveva risposto “no” all’ultima domanda prima di essere colpita, lasciando aperti molti interrogativi sulle dinamiche dell’incidente.

Ore 15.29 del 19 febbraio. Dopo aver ripreso "no" all’ultima domanda "Vuole aggiungere qualcosa?", il vice ispettore ventinovenne L.R., assistito dall’avvocato Antonio Buondonno, chiede al pm Giovanni Tarzia e ai colleghi della Mobile di riprendere la registrazione per una precisazione. "Volevo aggiungere che Cinturrino il 26 gennaio mi ha mandato tre messaggi alle 17.46: “È arrivato in fondo Zac. Zio. Vieni che è lì”". Tredici minuti prima, alle 17.33, l’assistente capo ha già sparato a Zack, vale a dire il ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri, che è stramazzato al suolo con un foro di proiettile poco sopra la tempia destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Indagato per omicidio in Sarajevo dopo che un cecchino sparò a civili durante lo sport.Un ottantenne è stato indagato per omicidio a Sarajevo dopo aver sparato a civili durante una partita sportiva.

Rogoredo, Mansouri è morto un’ora dopo lo sparo, poteva salvarsi. Ma Cinturrino non chiamò i soccorsi – Le carteAbderrahim Mansouri è morto un’ora dopo essere stato ferito da colpi di pistola, perché l'agente Cinturrino non ha chiamato i soccorsi.

Argomenti discussi: I tre sms dopo lo sparo: Vieni che Zack è lì. Ma era ferito a terra; L'sms, il sedicente banchiere e il conto sotto attacco: truffa da 24 mila euro, tre denunce; Il conto è sotto attacco informatico: l'sms e la truffa da 24mila euro dei falsi banchieri, tre denunce; L'sms, il falso operatore bancario e i soldi rubati: tre indagati fra Villabate, Torino e Pozzuoli.

I tre sms dopo lo sparo: Vieni che Zack è lì. Ma era ferito a terraOre 15.29 del 19 febbraio. Dopo aver ripreso no all’ultima domanda Vuole aggiungere qualcosa?, il vice ispettore ventinovenne L.R., assistito dall’avvocato Antonio Buondonno, chiede al pm Giovanni ... ilgiorno.it

Dopo tanta pioggia spunta il sole... anzi il #Girasole! Vieni a trovarci ad Arborea - strada 14 ovest, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 fino alle 18 e il sabato dalle 08.30 alle 13.00 - chiuso sabato pomeriggio e domenica Per info su prezzi e varietà dispon - facebook.com facebook