I tre sms dopo lo sparo | Vieni che Zack è lì Ma era ferito a terra

Un fatto grave si è verificato quando, alle 15.29 del 19 febbraio, un giovane è stato colpito e trovato a terra con ferite evidenti. La causa scatenante sono stati tre messaggi di testo inviati poco prima, con l’invito a raggiungere un luogo dove Zack si trovava. La vittima aveva risposto “no” all’ultima domanda prima di essere colpita, lasciando aperti molti interrogativi sulle dinamiche dell’incidente.

Ore 15.29 del 19 febbraio. Dopo aver ripreso "no" all’ultima domanda "Vuole aggiungere qualcosa?", il vice ispettore ventinovenne L.R., assistito dall’avvocato Antonio Buondonno, chiede al pm Giovanni Tarzia e ai colleghi della Mobile di riprendere la registrazione per una precisazione. "Volevo aggiungere che Cinturrino il 26 gennaio mi ha mandato tre messaggi alle 17.46: “È arrivato in fondo Zac. Zio. Vieni che è lì”". Tredici minuti prima, alle 17.33, l’assistente capo ha già sparato a Zack, vale a dire il ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri, che è stramazzato al suolo con un foro di proiettile poco sopra la tempia destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

