I tormenti della giovane Schlein | alla fine il vecchio Pd ha occupato lei

Elly Schlein si trova sotto pressione perché il vecchio Pd ha mantenuto il suo controllo, nonostante le promesse di rinnovamento. La sua giovane età, il look casual e le idee innovative non sono bastati a cambiare la direzione del partito. La sua sfida consisteva nel portare una ventata di novità, ma i segnali indicano che il passato ha prevalso. La questione ora è capire se riuscirà a trovare una nuova strategia.

Malgrado il giaccone, le sneaker e gli occhiali da sole sulla fronte, il Pd non si è rinnovato. Gli storici diranno se sarà stata questa la principale scommessa perduta di Elly Schlein, la ragazza del secolo attuale che avrebbe dovuto «occupare il Pd» con la sua carica giovanile, l’armocromia e il look antiburocratico. Ma le cose, esattamente tre anni dopo le primarie proprio contro un figlio del partito come Stefano Bonaccini (26 febbraio 2023), non sono andate come lei pensava. Il Pd oggi assomiglia al vecchio Pds ma senza la forza emotiva ed evocativa che quel partito erede del Pci inevitabilmente trascinava con sé. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Schlein attacca il governo sui tagli alla scuola pubblica: per il Pd l’istruzione è la misura della tranquillità sociale e della mobilità delle nuove generazioniElly Schlein critica il governo sui tagli alla scuola pubblica, definendo l’istruzione un elemento chiave per la stabilità sociale e la crescita dei giovani.

