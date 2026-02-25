i sixers dominano con una rimonta travolgente

Maxey e Embiid sono stati decisivi in una partita in cui i Philadelphia 76ers hanno recuperato uno svantaggio e hanno conquistato la vittoria a Indianapolis. I giocatori hanno aumentato l’intensità nel secondo tempo, mettendo pressione sulla difesa avversaria e creando spazi per canestri importanti. La squadra ha mostrato determinazione e lucidità, portando a casa un risultato che cambia la classifica. La prossima sfida si avvicina, mentre i tifosi continuano a seguire con entusiasmo.

Nel confronto giocato a Indianapolis, i Philadelphia 76ers hanno imposto il ritmo grazie al rientro di Maxey e Embiid, protagonisti di una vittoria convincente. 135-114 il punteggio finale, con Maxey 32 punti e Embiid 27 punti. 20 punti già nel primo tempo e 1117 al tiro in 26’ hanno accompagnato il contributo del duo, che ha guidato la rimonta e la gestione della partita. Avvio iniziale favorevole ai pacers con un parziale di 38-30, ma i 76ers hanno ribaltato la situazione aprendo un 17-0 all’inizio del secondo quarto. Con il 64% al tiro nel periodo, hanno chiuso l’intervallo avanti 75-65. Nel terzo quarto, Maxey ha aggiunto 13 punti, ampliando il margine e portando la partita oltre quota 106-85. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

