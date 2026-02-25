I sanitari si mobilitano ancora per Gaza | flash mob davanti all’ospedale Goretti

A Latina la manifestazione “#NoListeNoBersagli” insieme a quelle promosse in molte città italiane in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza I sanitari tornano a mobilitarsi per Gaza. E lo fanno con l’iniziativa chiamata “#NoListeNoBersagli” a distanza di qualche mese dalla grande manifestazione che c’è stata lo scorso ottobre per ricordare i sanitari uccisi nella Striscia. In campo ancora una volta le reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per una mobilitazione su scala nazionale in difesa delle Ong e contro la contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza. Al momento hanno aderito circa 60 ospedali in tutto il Paese, di cui sei nel Lazio. E anche la provncia di Latina ha risposto presente; davanti al Santa Maria Goretti giovedì 26 febbraio alle 14 è previsto il flash mob a cui sono invitati a partecipare anche i cittadini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

