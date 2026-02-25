L'apertura dell’Accademia56 nel 2016 ha segnato l’inizio di un percorso culturale nel quartiere, portando laboratori e corsi rivolti a diversi gruppi di persone. La scelta del 29 febbraio ha attirato l’attenzione, poiché è una data rara che ha reso speciale il primo giorno di attività. In dieci anni, l’istituto ha organizzato numerosi eventi e iniziative, coinvolgendo la comunità locale in modo attivo e diretto. La scuola continua a evolversi, puntando su nuovi progetti.

L’ Accademia56 celebra un traguardo importante: dieci anni di attività culturale e formativa. Era il 29 febbraio 2016, una data simbolica e fuori dal comune, quando la scuola apriva ufficialmente le sue porte per il primo giorno di attività, dando inizio a un percorso che negli anni si è radicato profondamente nel territorio. In questo decennio, Accademia56 è diventata un punto di riferimento per la promozione della cultura, della creatività e della formazione, offrendo spazi di crescita, confronto e sperimentazione a persone di tutte le età. Attraverso laboratori, corsi, eventi e progetti, l’associazione ha costruito una comunità viva, fondata sulla condivisione dei saperi e sull’attenzione alle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riprendono i corsi di Città Teatro, tra teatro comico, yoga e laboratori per bambiniA partire da lunedì 12 gennaio, Città Teatro riprende le sue attività con una serie di laboratori dedicati ad adulti e bambini, ospitati presso il Teatro Villa di San Clemente.

Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, Fiumicello si riempie di iniziative: arriva anche la lettera di MattarellaA dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, Fiumicello ospita diverse iniziative per ricordare il giovane ricercatore e sostenere la richiesta di verità e giustizia.

Temi più discussi: I primi dieci anni di Accademia56 tra laboratori, corsi e iniziative; L’associazione culturale 2 Play festeggia i primi dieci anni di attività al The Garage Club di Porano; L’accoglienza che trasforma, dieci anni del programma Accoglienza Diffusa; Spagna, nel 2025 aumentano le nascite per la prima volta da oltre 10 anni.

I primi dieci anni dei Disability Manager e le prospettive per il futuroIl Disability Manager (DM) è una figura professionale che nasce negli USA inizialmente al servizio della grande industria, finalizzata all’integrazione lavorativa della persona con disabilità. In ... disabili.com

Matteo Zuppi, i primi dieci anni dell'arcivescovo a Bologna: «Il costruttore di pace che ama le Cucine popolari e da giovane leggeva Bifo»Matteo Zuppi è un mistero. Di sicuro gaudioso, di sicuro non doloroso, forse forse glorioso. Forse. L’arcivescovo che ieri ha compiuto i dieci anni di bolognesità e l’11 ottobre i 70 anni di vita, è ... corrieredibologna.corriere.it