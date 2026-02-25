I Nuovinissimi serata evento per celebrare 5 new entry della viticoltura campana

Giovedì 26 febbraio alle ore 20, presso la Pizzeria 485° in via Patturelli 5660 a Caserta, appuntamento con “I Nuo(vini)ssimi”, piccolo e lento evento annuale di convivialità e conoscenza del vino con cinque vini di recente immissione sul mercato da parte di cantine del territorio campano selezionati dal sommelier Salvatore Landolfo e dal giornalista Carlo Scatozza. Le etichette verranno presentate al pubblico insieme ai produttori e abbinati ai fritti e al giropizza con cinque creazioni classiche e gourmet del maestro pizzaiolo Gianluca Buzzone della Pizzeria 485°, tra le mete più interessanti del panorama cittadino. Per la prima volta la cena-evento “I Nuo(vini)ssimi" si sposta in uno dei locali della rivoluzione della pizza per indagare meglio anche un abbinamento, quello vino-pizza, che fa sempre più tendenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

