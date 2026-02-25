Il Comune di Modena ha assegnato 315mila euro per il recupero delle ex fonderie, a causa delle necessità di riqualificazione. Questa somma servirà a finanziare lavori di efficientamento energetico, come la sostituzione dell’illuminazione allo stadio Braglia e la copertura delle piscine Dogali. Inoltre, i fondi copriranno anche gli impianti di raffrescamento di quattro nidi comunali. Gli interventi puntano a ridurre i consumi e migliorare i servizi pubblici.

Dall’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva modenese, con la sostituzione del sistema di illuminazione dello stadio Braglia e la nuova copertura delle piscine Dogali, agli impianti di raffrescamento di quattro nidi comunali. Sono questi alcuni degli investimenti che maggiormente caratterizzano la seconda variazione al bilancio 2026 approvata dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 23 febbraio. Complessivamente la manovra, per il 2026, ha un valore di circa 5 milioni di euro e vede un utilizzo di poco più di 4 milioni di euro di avanzo vincolato presunto. Entrando più nel dettaglio di questa seconda variazione, per quanto riguarda la parte capitale, sull’annualità 2026 è stata approvato un adeguamento delle risorse precedentemente previste, pari a 3 milioni e 478 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Palazzo rosa e le spese: "Soldi nostri per il cantiere": "Altri affitti dopo l’albergo"A Ponsacco, il Palazzo Rosa torna al centro delle polemiche.

"Recupero evasione Imu e Tari. A bilancio oltre 730mila euro"Nel 2025, il Comune di Castelfranco ha avviato un intervento per il recupero delle somme evase relative a IMU e TARI.

Temi più discussi: I nostri soldi e l’inflazione. Il prof. Beppe Scienza ci spiega come difendere i risparmi; I nostri soldi: il bilancio. Recupero delle ex fonderie, arrivano altri 315mila euro; Cosa fanno le banche con i nostri soldi, il nuovo numero della rivista Eco; Fuori dal coro: Così buttano i nostri soldi: nel comune degli stipendi d'oro Video.

I nostri soldi: il bilancio. Recupero delle ex fonderie, arrivano altri 315mila euroÈ una delle voci in rilievo nella seconda variazione approvata dal Comune . Risorse destinate al rivestimento esterno del lotto 2B2 e alla copertura. ilrestodelcarlino.it

Cosa fanno le banche con i nostri soldi, il nuovo numero della rivista EcoLa storia ce lo insegna, le crisi bancarie non sono fenomeni che restano confinati al sistema della finanza: si trasformano in recessioni profonde, disoccupazione persistente e debito pubblico in rial ... repubblica.it

I CERCA CASA URGENTE Terzo intervento di recupero dei 18 gatti in condizioni non idonee dei nostri volontari di Balzoo Gioiosa Marea in Sicilia Lui è ALVIN, ha 2 anni,un carattere dolcissimo. Si è fatto visitare tranquillamente, eseguiti tutti gli esami è in - facebook.com facebook