I Ministri portano il nuovo disco Aurora Popolare nei club più popolari d' Italia | a Palermo concerto ai Candelai

I Ministri il 5 marzo in concerto ai Candelai. Il gruppo ha da poco pubblicato il nuovo lavoro "Aurora Popolare", disco che tratta del tramonto delle illusioni di una generazione, consapevole che nessuna delle rivoluzioni a lungo attese, immaginate e sognate, arriverà davvero. L'importanza del tour è legata al concetto che c'è dietro, relativo al ritorno alla vicinanza con il proprio pubblico: il ritorno nei club storici, più piccoli, più a misura d'uomo, più "popolari". "Per tutti quelli che - dichiarano I Ministri - hanno percorso chilometri per ascoltare Aurora Popolare nelle grandi città, e per coloro che non hanno potuto esserci, trattenuti dalle distanze o dagli impegni della vita quotidiana; per i piccoli club che resistono quasi eroicamente in aree dove la cultura fatica a trovare sostegno, e per tutti i luoghi che continuano a ostinarsi nel proporre musica dal vivo autentica: per tutti loro abbiamo immaginato un tour che potesse restituire almeno una parte di ciò che ci è stato donato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

