La prima serata del Festival di Sanremo 2026 non si è consumata soltanto sul palco dell’Ariston, ma anche sugli schermi degli smartphone. Con la TV accesa su Rai 1 e i social aperti, milioni di utenti hanato in tempo reale, trasformando ogni dettaglio in materiale da meme. L’appuntamento è ormai rituale: Sanremo inizia ben prima della messa in onda, con l’attesa, le previsioni e le prime ironie che circolano già mesi prima della kermesse. Tra i protagonisti assoluti dell’ironia online c’è stata Laura Pausini. La sua conduzione accanto a Carlo Conti ha regalato momenti perfetti per la viralità: dal doppio senso involontario sul microfono allo sguardo truce in primo piano, diventato immediatamente un meme “riutilizzabile” in ogni contesto quotidiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I meme sulla prima serata di Sanremo 2026: da Laura Pausini scatenata a Dargen D’Amico in versione parquet

Leggi anche:

Sanremo 2026, le pagelle ai look della prima serata: Laura Pausini elegantissima in Armani, Dargen D’Amico effetto parquet, Arisa in bianco vera sorpresa

La cinofila per Can Yaman in camerino, lo spot cringe con l’AI, il parquet di Dargen: i migliori meme della prima serata di Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, i meme più divertenti sulla prima serata del Festival. FOTO; A tutto Festival: Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026 | blue News; La cinofila per Can Yaman in camerino, lo spot cringe con l'AI, il parquet di Dargen: i migliori meme della prima serata di Sanremo 2026; I meme sulla prima serata di Sanremo 2026: Dargen D'Amico come un parquet, lo sguardo truce di Pausini.

I meme sulla prima serata di Sanremo 2026: Dargen D'Amico come un parquet, lo sguardo truce di PausiniGli utenti si sono scatenati online con battute e immagini divertenti per celebrare lo spettacolo di apertura del Festival ... corriere.it

#Sanremo2026 Scaletta 2^ serata 20.40 Carlo Conti e Laura Pausini aprono la serata 20.43 Ingresso di Gianluca Gazzoli e delle 4 Nuove Proposte 20.47 Nicolò Filippucci - "Laguna" 20.52 Blind, El Ma & Soniko - "Nei miei DM" 20.59 Mazzariello - "Dichiara - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com