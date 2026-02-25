I medici indagati per il caso Cpr | Certificati veritieri

Un gruppo di medici coinvolti nel caso Cpr sostiene che i certificati siano autentici e corretti. La causa principale deriva da sospetti di falsificazione, ma loro affermano di aver rispettato le procedure e di aver fornito documenti veritieri. Nei certificati, secondo quanto dichiarano, tutti i dati sono accurati e verificabili. I medici si difendono con fermezza, respingendo ogni accusa di irregolarità. La vicenda resta aperta e si attende l’esito delle verifiche.

Tutti i dati nei certificati "corrispondono al vero". E così "non ci stanno a passare per delinquenti e falsificatori". Si tratta dei medici dell’Ausl Romagna, in totale 8, del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, indagati per falso ideologico continuato legato ai cosiddetti certificati anti-Cpr (centro di permanenza per i rimpatri). Il 12 febbraio scorso sono stati sottoposti "per decreto della procura a perquisizione domiciliare alle 5 di mattina e successivamente condotti in questura, dove sono rimasti per oltre 10 ore". Dopo le reazioni politiche di ambo gli schieramenti e il flash mob davanti all’ospedale (foto) a sostegno degli indagati, a intervenire sulla vicenda, attraverso una nota congiunta, sono ora i difensori dei diretti interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr: cosa sta succedendoA Ravenna, sei medici sono sotto inchiesta perché si sospetta abbiano rilasciato certificati falsi che hanno bloccato i trasferimenti di migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri.

Certificati anti Cpr . Il Pd difende i medici. La Lega: è sabotaggioIl Partito Democratico critica le accuse rivolte ai medici coinvolti nell’inchiesta di Ravenna, mentre la Lega le definisce un atto di sabotaggio.

Temi più discussi: Sei medici sono indagati a Ravenna per aver negato ingressi nei Cpr: cosa sappiamo; Nuovi indagati per il trapianto al piccolo Domenico, nel mirino anche i medici di Bolzano; Morte Domenico, si aggrava la posizione di medici e personale: sequestrati i cellulari e l'inchiesta arriverà anche a Bolzano; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari.

Chi sono i medici indagati al Monaldi sul caso di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore fallitoMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore fallito: sono al momento 7 medici indagati, tutti al Monaldi di Napoli ... fanpage.it

Trapianto fallito al Monaldi, chi sono i 7 medici indagati per la morte di DomenicoMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore al Monaldi: sette medici indagati dalla Procura di Napoli. Ecco tutti i nomi. internapoli.it

Certificati anti-cpr, medici, 'i dati clinici riportati sono veri'. Gli otto sanitari indagati, attraverso i loro legali, respingono le accuse di falso #ANSA x.com

CPR, MEDICI SOTTO ATTACCO Il governo Meloni ha dichiarato guerra ai medici e al diritto di Ippocrate con una persecuzione a tutti i medici che antepongono la cura dei propri pazienti all’Internamento nei lager di Stato. Un articolo di Giulio Torello. #NoCPR - facebook.com facebook