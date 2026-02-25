I Magnifici Sette diventa una serie | Matt Dillon eredita il ruolo di Yul Brynner per MGM+

MGM+ punta sul grande cinema per la sua prossima produzione originale. Deadline ha riferito che Matt Dillon ( Crash, Asteroid City ) è stato scelto come protagonista e produttore esecutivo di The Magnificent Seven (da noi I Magnifici Sette), serie drammatica in otto episodi che re-immagina il classico western del 1960. Il progetto porta la firma di Tim Kring, creatore di Heroes, che ricoprirà il ruolo di showrunner. Matt Dillon interpreterà Chris Adams, il leader stoico dei sette pistoleri assoldati per proteggere un villaggio di quaccheri dalle mire di un barone terriero senza scrupoli. Il ruolo, che fu di Yul Brynner nell’originale e che ha visto in Denzel Washington un successore spirituale nel remake di Antoine Fuqua del 2016, richiederà a Dillon una prova di grande presenza scenica e gravitas morale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

