I lavori sulla Palermo-Catania in due anni conclusi 23 cantieri | Eliminati 26 chilometri di restringimenti e 6,5 di doppi sensi

Lo stato di attuazione del piano di manutenzione dell'autostrada A19 è stato al centro di un vertice a Palazzo d’Orléans. Gli interventi completati ammontano a 95 milioni di euro; in corso opere per 551 milioni. Schifani: "Accelerazione senza precedenti" Lo stato di attuazione del piano di manutenzione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, al 31 dicembre scorso, è stato al centro di una riunione a Palazzo d’Orléans. Il vertice ha consentito di fare il punto sull’avanzamento del piano complessivo che prevede 63 interventi, per un valore totale di 921,9 milioni di euro. Ma al di là dei numeri complessivi, sono soprattutto gli effetti concreti sulla viabilità a segnare il cambio di passo. Con i 23 cantieri già conclusi, infatti, sono stati eliminati 26 chilometri di restringimenti di carreggiata e 6,5 chilometri di doppi sensi di marcia. Si tratta di un risultato di grande rilievo per automobilisti e autotrasportatori, che per anni hanno dovuto convivere con deviazioni, corsie ridotte e rallentamenti spesso presenti anche in assenza di lavori attivi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

