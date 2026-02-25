I Knk Project a ’Quanto sei unplugged’

Il concerto dei Knk Project a ’Quanto sei unplugged’ nasce dall’obiettivo di reinterpretare le proprie canzoni in versione acustica, offrendo un’esperienza più intima. La band ha scelto di semplificare le sonorità, mescolando atmosfere minimaliste e sognanti, per coinvolgere direttamente il pubblico. La performance propone un viaggio tra sentimenti e sensazioni, con strumenti acustici che valorizzano l’essenza delle melodie. La serata promette un’atmosfera raccolta e autentica.

Uno studiato mix di sonorità minimalistiche e sognanti. Una miscela che si infila sottopelle alla ricerca dei sentimenti e delle sensazioni in un'inedita versione acustica. È quanto proporranno i Knk Project, duo alternative pop-rock che, tra le altre cose, ha aperto il concerto dei Radiohead agli I-Days a Monza qualche anno fa. Il gruppo sarà protagonista domani alle 21 al Railroad Brewing di Seregno per un nuovo appuntamento della rassegna "Quanto sei unplugged" curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. Sul palco del birrificio di via Montello il duo milanese darà vita a un concerto intimo e acustico, come vuole il format di queste serate dedicate alla musica suonata "senza spina", un'iniziativa in cui le canzoni si spogliano dell'elettricità per tornare alla loro essenza più pura e autentica, diretta e senza filtri.

