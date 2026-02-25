I giornalisti de La Stampa tornano in sciopero | presidio a Torino contro la vendita del quotidiano

Nuova giornata di mobilitazione per i giornalisti de La Stampa. La redazione ha proclamato uno sciopero per mercoledì 25 febbraio, con la partecipazione a un presidio in programma a Torino, in piazza Palazzo di Città, davanti al municipio, dalle 11 alle 13. La protesta avrà effetti anche sull’uscita del quotidiano: giovedì 26 febbraio il giornale potrebbe non essere disponibile in edicola. La decisione arriva in un momento delicato, segnato dall’intenzione dell’editore John Elkann di cedere la testata. Nel comunicato viene richiamata anche una recente dichiarazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che durante una visita alla redazione aveva definito il quotidiano un “pilastro di democrazia”. Sono trascorsi circa due mesi e mezzo da quando John Elkann, attraverso la holding di famiglia Exor, ha annunciato l’intenzione di cedere le testate del gruppo Gedi. Tra queste figurano, oltre a La Stampa, anche altre importanti realtà editoriali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa, giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidianoJohn Elkann ha annunciato ufficialmente la vendita de La Stampa, segnando un cambiamento significativo nel panorama editoriale italiano.

Temi più discussi: I vostri articoli tra i più attesi dai lettori: il Capo dello Stato tra i cronisti di Torino; La Stampa, giornalisti e poligrafici in sciopero: Elkann e la politica tacciono; John Elkann vende la Stampa e i giornalisti scioperano di nuovo citando Mattarella: Dignità per il giornale pilastro di democrazia; Dopo sette anni giustizia per i giornalisti della Città di Salerno. Fnsi e Sugc: Troppo tardi - FNSI.

I giornalisti Rai contro Petrecca: oggi la protesta in tutti i telegiornali dopo il disastro della cerimonia d’aperturaPer l’intera giornata di venerdì 13 febbraio scatta lo sciopero delle firme in tutti i tg, gr, programmi di informazione e sul web della Rai. Prevista anche la lettura di un comunicato sindacale: nel ... ilfattoquotidiano.it

I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: Attacco senza precedenti alla nostra dignità. Anche Repubblica in agitazione. Il governo convoca Gedi e i cdrLa nostra è una decisione sofferta, presa al termine di una lunga giornata drammatica per la storia della nostra testata, scrive il cdr in un comunicato, spiegando che per la protesta dei ... ilfattoquotidiano.it

All’Auditorium Comunale di via Elba il ventennale dell’Associazione Stampa Molise riunisce giornalisti e istituzioni - facebook.com facebook

Comunque le conferenze stampa dovrebbero essere dedicate alle domande dei giornalisti. Sennò sono messe cantate. #Sanremo2026 x.com