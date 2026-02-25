I dischi di platino i Coldplay Sanremo | l’ascesa di Mara Sattei figlia di Fiumicino

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini esprime orgoglio e congratulazioni a Mara Sattei, la talentuosa cantautrice nata e cresciuta in città, che ieri sera è salita sul prestigioso palco del Teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo. Chi è Mara Sattei. Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, è nata a Fiumicino il 28 aprile 1995. Figlia di una famiglia immersa nella musica – con la madre cantante in un gruppo gospel e il fratello minore Thasup (Davide Mattei), affermato rapper e produttore discografico – ha respirato arte fin da piccola. Ha iniziato a studiare canto e pianoforte in tenera età, pubblicando le prime cover su YouTube già nel 2008. Dopo aver tentato le selezioni di X Factor e partecipato alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2013 (allora come Sara Mattei), ha scelto di reinventarsi adottando il nome d’arte Mara Sattei, un anagramma del suo nome reale che simboleggia un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sanremo 2026, Mara Sattei in gara con Le cose che non sai di meMara Sattei si prepara a tornare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me, dopo il debutto nel 2023 con Duemilaminuti.

Chi è Mara Sattei, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Mara Sattei ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026, motivata dalla voglia di mostrare il suo nuovo singolo agli spettatori italiani.

Temi più discussi: Certificazioni FIMI: come funzionano e quante copie servono per il disco d’oro e di platino?; Capo Plaza in concerto il 5 settembre 2026 al Decibel Open Air di Firenze; Ce li ricordiamo tutti? Ecco i brani più venduti del Festival di Sanremo nell’era FIMI; MR.RAIN | ANNUNCIA IL SUO PRIMO TOUR NEI TEATRI, IN PARTENZA IL 5 OTTOBRE 2026.

Certificazioni Fimi: tre dischi di platino per Bad Bunny e Olly, oro per Laura Pausini e UltimoFocus internazionale sui dischi di platino questa settimana, tra i quali spiccano quelli per ... msn.com

Kid Yugi fenomenale, numeri da capogiro e disco di platino (dopo una settimana). Poi l’annuncio del tourIl rapper pugliese ha stabilito il record assoluto di vendite al debutto nella storia dello streaming. Da settembre partirà con i concerti in tutta Italia. libero.it

Mara Sattei e Tommaso Paradiso sciolgono la tensione dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston! #marasattei #tommasoparadiso #sanremo #festivaldisanremo - facebook.com facebook

Mara #Sattei canta a Sanremo 2026, imprevisto in diretta: perché c'entra la Roma x.com