I calci d’angolo stanno rovinando il calcio gli arbitri hanno alzato bandiera bianca Telegraph

“Basta così. I calci d’angolo stanno diventando una farsa impossibile da controllare e stanno rovinando lo spettacolo. Bisogna agire”. Ne abbiamo scritto: le scene da wrestling in area sono diventate quasi una farsa regolamentare, i portieri ne sono vittime collaterali. E l’ex arbitro di Premier Graham Scott sul Telegraph scrive per l’appunto che “basta così”. Graham qualche giorno fa aveva scritto il suo manifesto della nuova Var, per uscire dalla crisi. “Per trovare una soluzione – scrive – imiterei l’hockey costringendo le squadre a schierare un certo numero di giocatori nell’altra metà campo. Non devono essere necessariamente molti, ma creerebbero spazio. Una mossa più radicale sarebbe quella di utilizzare l’area di rigore per tenere separati i giocatori fino al calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

