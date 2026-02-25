honda rinnova il team motogp con un altro addio di spicco

Il paddock della MotoGP è interessato da una serie di cambiamenti strutturali in casa Honda, orientati a consolidare la competitività del team nel medio periodo. si delineano nuove responsabilità, una riorganizzazione tecnica e considerazioni sullo schieramento piloti per le stagioni future, con interventi che interessano diverse aree della casa dall'ala dorata. Secondo fonti di Motorsport.com, da aprile entreranno in vigore i cambiamenti nel calendario giapponese e l'ingegnere Hikaru Tsukamoto sarà assegnato al dipartimento che segue le due ruote del marchio in Cina. L'operazione vede una redistribuzione di competenze all'interno della struttura, con l'obiettivo di rafforzare la presenza asiatica e la gestione tecnica sul territorio. La notizia ha alimentato la discussione nel paddock già in movimento, senza che Honda abbia comunicato ufficialmente il nome del possibile sostituto di Tsukamoto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

