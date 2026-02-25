Ho scritto ovunque anche sul water non riuscivo più ad alzarmi Amicizia? È fare un disco insieme in 16 giorni | Aka 7even e LDA a Sanremo 2026

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e Aka 7even saranno in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Poesie Clandestine ”. Esce il 6 marzo l’omonimo album, composto da 10 brani. Scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, il brano “parla di un amore carnale, un amore viscerale”. Durante la serata delle cover, gli artisti condivideranno il palco del Teatro Ariston con Tullio De Piscopo. Insieme porteranno una rilettura speciale di “Andamento Lento”, iconico brano firmato dallo stesso De Piscopo. Il brano sanremese inizia con una citazione “se bastasse una sola canzone”, brano di Eros Ramazzotti del 1990. E non è un caso. Aka 7even spiega a FqMagazine che ci sono altri riferimenti anche nel disco tra cui Lucio Battisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

