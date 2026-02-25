Ho scelto di brevettare la mia voce perché dobbiamo proteggerci Le istituzioni non ci tutelano | la rivelazione di Luca Ward

Luca Ward ha depositato ufficialmente il marchio sonoro della propria voce. In base a quanto riportato da Askanews, il doppiatore ha scritto: “Purtroppo le istituzioni non ci tutelano. Il singolo sente che la propria arte è minacciata dall’Intelligenza Artificiale. Mancando delle leggi a nostra protezione, l’unico modo è muoversi in autonomia. Per questo ho scelto di brevettare la mia voce. Ho preso ispirazione dal modello americano, da quello che stanno facendo molti attori a Hollywood. Ci sono leggi internazionali che lo consentono. Dobbiamo dare un segnale forte per difenderci, non solo nel nostro settore, ma in moltissime altre professioni”. Come riportato da Il Messaggero, l’iniziativa, curata dallo studio legale MpmLegal per il tramite dell’avvocato Marco Mastracci, rappresenta una novità e un gesto pionieristico nella tutela giuridica dell’identità vocale, che oggigiorno è esposta a fenomeni di clonazione non autorizzata tramite l’IA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Luca Ward: “Istituzioni assenti, ho brevettato la mia voce contro IA”

Fiorentina, Paratici si presenta: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Dobbiamo accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!»

Temi più discussi: Luca Ward brevetta la sua voce: L’arte è minacciata dall’AI; Luca Ward: Istituzioni assenti, ho brevettato la mia voce contro IA; Luca Ward: Le istituzioni non ci tutelano, ho brevettato la mia voce contro l'IA; Olimpiadi, è napoletano il volontario più anziano: Un ragazzo di 90 anni.

Ho scelto di brevettare la mia voce perché dobbiamo proteggerci. Le istituzioni non ci tutelano: la rivelazione di Luca WardIl celebre doppiatore si tutela contro la clonazione vocale non autorizzata: Un segnale forte per difenderci dall'IA ... ilfattoquotidiano.it

Luca Ward: Le istituzioni non ci tutelano, ho brevettato la mia voce contro l'IALuca Ward ha depositato ufficialmente il marchio sonoro della propria voce. Una posizione chiara e netta contro l'uso non regolamentato dell'Intelligenza Artificiale, che nel settore del cinema come i ... msn.com

Luca Ward protegge la sua voce registrandola come marchio Luca Ward, celebre attore e doppiatore, ha deciso di depositare la sua voce come marchio sonoro. Questa mossa strategica nasce dalla necessità di difendersi contro l’uso non autorizzato della - facebook.com facebook

Luca Ward si difende dall'AI: il doppiatore deposita il marchio della sua voce x.com