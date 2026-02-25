Henry su Inter-Bodo | Nerazzurri letargici senza intensità

Thierry Henry non usa mezzi termini. Dagli studi di CBS Sports, l’ex attaccante francese ha analizzato senza sconti la sconfitta dell’Inter contro il BodøGlimt, arrivata a San Siro nel ritorno dei playoff di Champions League. “Se leggi Inter-BodøGlimt sei sorpreso, ma se guardi la partita non lo sei ”, ha spiegato Henry. Un’affermazione che fotografa la sua chiave di lettura: il risultato può sembrare clamoroso sulla carta, ma quanto visto in campo racconta una storia diversa. Henry: “Una squadra con attitudine, l’altra no”. Nel dettaglio, l’ex campione ha sottolineato la differenza di approccio tra le due formazioni: “Da una parte c’era una squadra con la giusta attitudine, compatta, pronta a mettere in campo tutto quello che serve in queste partite. Dall’altra un’Inter letargica, senza l’intensità necessaria per una gara in cui dovevi rimontare”. Secondo Henry, il problema principale non è stato tecnico o tattico, ma mentale e caratteriale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

