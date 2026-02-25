Helena Prestes annuncia la morte del padre | il triste lutto dopo il viaggio in Brasile

Helena Prestes ha comunicato la scomparsa del padre su Instagram, chiedendo rispetto ai fan dopo un periodo di grande difficoltà emotiva. È morto il padre di Helena Prestes. E lei l'ha salutato per l'ultima volta pochi giorni fa. La notizia è di quelle che ti lasciano senza parole. Helena Prestes, la modella brasiliana che abbiamo conosciuto al Grande Fratello, ha annunciato oggi sui social la morte di suo padre. Un lutto improvviso. ma non del tutto inatteso. Tutto era iniziato settimane fa, quando Helena aveva lanciato un appello disperato ai fan: suo padre era sparito. Nessuno sapeva dove fosse. Alla fine lo avevano trovato ricoverato in ospedale, in condizioni di totale degrado. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Helena Prestes in viaggio per il Brasile, il padre è stato ritrovato: “Non so ancora come stia, sono devastata”Helena Prestes ha annunciato che il padre è stato ritrovato e al momento è in viaggio verso il Brasile per raggiungerlo.

