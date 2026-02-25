Heated Rivalry | il rifugio segreto dei protagonisti diventa un Airbnb per i fan le tariffe del cottage

I fan di Heated Rivalry possono finalmente trasformare il sogno in realtà. Il Barlochan Cottage, location iconica della serie canadese che ha conquistato il pubblico con la storia d’amore tra i due rivali dell’hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov, ha aperto ufficialmente le porte come proprietà Airbnb. Non si tratta di una semplice casa vacanze: è il rifugio dove i protagonisti hanno lasciato cadere le maschere, confessandosi i loro sentimenti lontano dai riflettori del ghiaccio. Le prenotazioni partiranno il 3 marzo alle 9 del mattino, ora della costa pacifica, con tariffe che iniziano da 248,10 dollari canadesi a notte, circa 181 dollari americani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

