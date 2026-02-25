Hanno inventato un vaccino spray universale previene anche le allergie

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Potrebbe arrivare sul mercato entro sette anni uno spray nasale messo a punto da un team di Stanford che sarebbe capace di immunizzare contro virus, batteri e persino dall’allergia alla polvere. Ad ogni patogeno, il suo vaccino. È una regola che è rimasta valida per oltre 200 anni, dai tempi dei primi pionieristici esperimenti di Jenner con il vaccino contro il vaiolo. Ma oggi c’è chi cerca di scardinare questo paradigma, per ottenere un vaccino capace di proteggere da qualunque infezione respiratoria – non importa se di origine virale o batterica – e persino dalle allergie. E con insperato successo: in uno studio pubblicato di recente su Science, un team di ricercatori dell’Università di Stanford descrive infatti i promettenti risultati ottenuti dal loro nuovo spray nasale, un vaccino ad ampio spettro capace di immunizzare per mesi contro il Covid, l’influenza, patologie batteriche e molto altro. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche:

Vaccino universale spray protegge da virus, batteri e allergeni nei test: possibile svolta in medicina

Vaccino per le allergie, cos'è e come funziona

Pro o contro il vaccino anti-influenzale

Temi più discussi: Super vaccino russo anti-cancro: dalla Serbia la prima paziente; Bambina colpita da malaria ricoverata in ospedale a Venezia; Caffè Scorretto Ischia, la DMO e l’arte isolana di scoprire l’acqua calda.

Testato un nuovo vaccino universale contro COVID e influenzaUn vaccino intranasale sperimentale protegge da virus respiratori, batteri e allergeni nei topi, superando i limiti dei vaccini tradizionali specifici. msn.com

Al via ai primi test per un vaccino universale intranasale contro influenze e COVIDUno studio su Science descrive un vaccino universale intranasale per influenza e Covid, capace di proteggere da virus, batteri e allergeni. techprincess.it

Il Giappone ha creato un vaccino per il #Nipah virus e le ricerche inizieranno ad aprile - facebook.com facebook