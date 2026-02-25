Mandelson ha consegnato file riservati a Epstein, causando un acceso dibattito pubblico. La sua libertà su cauzione ha suscitato critiche tra i membri dell'opposizione, che chiedono maggiore trasparenza. La vicenda ha portato alla luce scambi di comunicazioni tra il diplomatico e il noto pedofilo, alimentando sospetti sulla gestione delle informazioni riservate. La questione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e richieste di chiarimenti pubblici.

Arrestato e subito rilasciato (su cauzione). È andata così per Peter Mandelson, l’ex ministro e ambasciatore britannico negli Stati Uniti che lunedì era stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica, per aver condiviso documenti riservati con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. La stessa accusa che peraltro aveva portato all’arresto del coronato Andrea Mountbatten-Windsor, terzogenito della regina Elisabetta II e fratello dell’attuale sovrano inglese, re Carlo III (ça va sans dire, anche il principe è stato rilasciato su cauzione). «La condotta illecita nell’esercizio di una carica pubblica è un reato di Common Law, il che significa che non esiste una definizione in una legge del Parlamento», spiega Robert Hazell, professore di scienze politiche e diritto costituzionale presso l’University College di Londra. 🔗 Leggi su Laverita.info

Epstein files, rilasciato su cauzione l’ex ministro MandelsonLa decisione di rilasciare su cauzione Peter Mandelson deriva da un'inchiesta in corso che coinvolge questioni di corruzione.

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzionePeter Mandelson, ex ministro e ambasciatore britannico a Washington, è stato rilasciato su cauzione dopo l’arresto per sospetta cattiva condotta in un incarico pubblico, legata ai legami con Jeffrey Epstein.

Argomenti discussi: Ha dato file riservati a Epstein. Ma Mandelson è libero su cauzione; Fuga di dati al vertice finanziario di Abu Dhabi · LaC News24; Concorso Ispettori Allievi Marescialli Carabinieri 2026: 898 posti - Studia dalla banca dati ufficiale; Sanremo 2026, Tv Sorrisi e Canzoni: consegnato il Telegatto a Carlo Conti e Laura Pausini.

Epstein Files Pedofilia e riproduzione della stirpe Nell'articolo di Francesca Coin pubblicato dal Manifesto il 20 febbraio 2026, a proposito degli Epstein Files vengono riportate notizie a cui non sembra sia stato dato dalla stampa il rilievo che meritano. In tutte l - facebook.com facebook

Scandalo Epstein, “così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre” - la Repubblica x.com