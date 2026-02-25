Ha 40 di febbre non ci sarà Sanremo l’annuncio di Carlo Conti

A poche ore dalla seconda serata del Festival, la scaletta di Sanremo 2026 subisce una variazione: Arianna Fontana non prenderà parte all’evento. L’atleta, invitata ufficialmente da Carlo Conti insieme a una delegazione di campioni olimpici, è stata costretta a rinunciare per motivi di salute. L’assenza riguarda uno dei momenti istituzionali e simbolici previsti in serata, pensato come collegamento tra la manifestazione musicale e i risultati ottenuti dallo sport italiano nell’ultimo periodo. Sanremo 2026, l’annuncio in conferenza stampa: “Ha 40 di febbre”. La comunicazione è arrivata durante la conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Davanti ai giornalisti, Carlo Conti ha chiarito la ragione dello stop con poche parole: “Ha 40 di febbre ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

