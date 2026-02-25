Guido Guidesi | Semplifichiamo per aiutare le imprese lombarde

Guido Guidesi ha annunciato un piano per semplificare le procedure burocratiche, puntando a ridurre i tempi di approvazione delle pratiche delle imprese lombarde. La causa principale è l’eccessiva complessità normativa che rallenta la crescita aziendale. La proposta prevede interventi concreti per snellire le pratiche e migliorare l’accesso ai finanziamenti regionali. L’obiettivo è rendere più facile l’attività delle imprese senza compromettere la sicurezza delle norme.

Semplificazione, sburocratizzazione e riordino normativo, con l’obiettivo di snellire le procedure, proseguire nel sostegno alla crescita delle imprese e facilitare ulteriormente l’accesso agli strumenti finanziari regionali. Si muove su queste coordinate il Progetto di legge (Pdl) ‘Politiche regionali in materia di artigianato’ approvato nelle scorse ore dal Consiglio regionale della Lombardia. La riforma aggiorna le normative costruendo un quadro moderno e coerente con l’evoluzione del settore. Il Pdl nello specifico definisce e valorizza le sinergie tra gli enti coinvolti: la Regione si occupa di funzioni di programmazione e sostegno economico, le Camere di commercio gestiscono l’iscrizione delle imprese mentre i Comuni svolgono le opportune verifiche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Dall’auto alla chimica, l’industria lombarda e la sfida dell’Europa. Parla l’assessore Guido GuidesiL’industria lombarda, dall’automotive alla chimica, gioca un ruolo chiave nel contesto europeo. L'assessore Guido Guidesi: "Dopo le Olimpiadi niente cattedrali nel deserto. Bene Meloni, ma si ricordi dell'autonomia. Se Vannacci se ne va non mi dispiace"Guido Guidesi, assessore regionale della Lombardia, si lascia andare a commenti piuttosto diretti.