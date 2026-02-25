Un incidente avvenuto durante il servizio militare ha causato gravi danni fisici a un ex soldato, che ora non riceve alcuna pensione perché non viene riconosciuto come vittima del dovere. La causa riguarda un incidente in auto durante le mansioni ufficiali, ma le procedure legali non hanno confermato la sua condizione. L’uomo si trova così senza supporto economico, nonostante le gravi conseguenze sulla sua salute. La vicenda mette in luce le complicazioni legate alle normative sui riconoscimenti.

Incidente in auto durante il servizio militare, non scatta in maniera automatica il riconoscimento del titolo di "vittima del dovere". La Corte d'appello di Perugia ha bocciato il ricorso dell'ex militare, affermando che è necessario che la lesione sia la conseguenza diretta di un rischio specifico legato all'attività svolta, come la vigilanza armata o il soccorso, e non di un pericolo comune come un incidente stradale. L’ex soldato di leva di Città di Castello aveva chiesto il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere dopo che nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1985, mentre prestava servizio di leva come fante, dopo aver terminato un turno di guardia armata presso lo stabilimento militare di munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, nel fare rientro in caserma e riconsegnare l'arma, era stato caricato sul cassone di un autocarro militare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La replica dell’Inps: "Pensione e invalidità, regole differenti"L’Inps ha precisato che pensione di inabilità e pensione di invalidità civile sono prestazioni distinte, soggette a normative diverse.

Alzati e cammina: i nuovi furbetti della pensione di invaliditàAlzati e cammina: i nuovi furbetti della pensione di invalidità stanno facendo discutere.

Temi più discussi: Grave invalidità dopo un incidente in caserma, niente pensione per l’ex soldato: Non è vittima del dovere; Riforma della Disabilità, Dal 1° marzo sperimentazione in altre 40 province; In fumo 5 milioni per la legge sul dopo di noi. Uno scandalo a danno dei disabili; Dip. Previdenza – Legge di Bilancio 2026: pensioni, le principali novità.

Emergenza invalidità. Un italiano su quattro vive con limitazioni funzionali, invalidità e cronicità gravi. In tutto 13 milioniIl dato, riferito alla popolazione maggiore di 15 anni, è contenuto nell’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e politiche sociali svolto insieme all’Istat. Le condizioni di salute aggravate da ... quotidianosanita.it

Invalidità, pressing su Fico: «Per le visite medico-legali si attende oltre un anno»Non solo il tema, ormai storico, delle liste d’attesa. Tempi lunghi, lunghissimi, anche per gli accertamenti dell’invalidità civile. Si va dai dodici a diciotto mesi. ilmattino.it

’` È Dolore cronico, rigidità, difficoltà a lavorare o a muoversi Artrosi e mal di schiena possono dare diritto all’invalidità INPS, ma solo se la patologia è grave, documentata e inc - facebook.com facebook